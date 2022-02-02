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Город

14:16

Центр современного искусства, отель и МФК построят у ТЦ "Авиапарк" в Москве

город

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

У торгового центра "Авиапарк" построят отель, центр современного искусства и многофункциональный общественный комплекс, сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства столицы.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, строительство по адресу Хорошевское шоссе, владение 38А, было принято Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК).

"Территория площадью 1,7 гектара предоставлена АО "Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк" на пять лет для строительства объектов общей площадью порядка 130 тысяч квадратных метров", – рассказала Пятова, отметив, что данный участок свободен от капитального строительства.

Также она добавила, что объект соответствует критериям программ "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" и "Градостроительная политика".

Ранее сообщалось, что на Тверском бульваре в столице появится многофункциональный комплекс. Проект нового пространства предполагает размещение на площади 17 тысяч квадратных метров.

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