Центр современного искусства, отель и МФК построят у ТЦ "Авиапарк" в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
У торгового центра "Авиапарк" построят отель, центр современного искусства и многофункциональный общественный комплекс, сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства столицы.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, строительство по адресу Хорошевское шоссе, владение 38А, было принято Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК).
"Территория площадью 1,7 гектара предоставлена АО "Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк" на пять лет для строительства объектов общей площадью порядка 130 тысяч квадратных метров", – рассказала Пятова, отметив, что данный участок свободен от капитального строительства.
Также она добавила, что объект соответствует критериям программ "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" и "Градостроительная политика".
Ранее сообщалось, что на Тверском бульваре в столице появится многофункциональный комплекс. Проект нового пространства предполагает размещение на площади 17 тысяч квадратных метров.
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