McDonald’s продолжает работу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

McDonald’s продолжает работу в столице, передает корреспондент Москвы 24.

В частности, заведение работает на ВДНХ. По словам продавцов, ресторан распродает остатки.

По данным очевидцев, в McDonald’s в Новокосине происходит выгрузка товара: свежие булочки и котлеты.

Ранее сообщалось, что с 14 марта McDonald's планирует временно приостановить работу ресторанов по всей России. В компании отмечали, что работу приостановят из-за операционных, технических и логистических сложностей.

В McDonald's рассказали, что ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.

11 марта стало известно о том, что рестораны McDonald's, закрывающиеся в РФ, могут открыться вновь через полтора месяца. Уточнялось, что что за этот срок в McDonald's намерены решить возникшие проблемы.