Выставку тюльпанов "Репетиция весны" в Москве продлили до 21 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В "Аптекарском огороде" Москвы до 21 марта продлили выставку "Репетиция весны", сообщает ТАСС.
В пресс-службе сада отметили, что экспозиция представляет собой крупнейшую в России выставку тюльпанов и других весенний растений.
"Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцвели на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны", – рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что на выставке представлены модные новые виды тюльпанов разных оттенков и ароматов.
"Одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие – на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя", – добавили в саду.
Уточняется, что выставка приходится по душе москвичам и за цветочные фотозоны.
Данная выставка открылась в "Аптекарском огороде" в середине февраля. Горожанам также предложили изучить уникальный Голландский дом XVII века с тюльпановым садом. Именно в эту эпоху в Нидерландах одна луковица тюльпана стоила целое состояние.
Подснежники распустились в "Аптекарском огороде"
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