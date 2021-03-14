Выставку тюльпанов "Репетиция весны" в Москве продлили до 21 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В "Аптекарском огороде" Москвы до 21 марта продлили выставку "Репетиция весны", сообщает ТАСС.

В пресс-службе сада отметили, что экспозиция представляет собой крупнейшую в России выставку тюльпанов и других весенний растений.

"Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцвели на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны", – рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что на выставке представлены модные новые виды тюльпанов разных оттенков и ароматов.

"Одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие – на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя", – добавили в саду.

Уточняется, что выставка приходится по душе москвичам и за цветочные фотозоны.

Данная выставка открылась в "Аптекарском огороде" в середине февраля. Горожанам также предложили изучить уникальный Голландский дом XVII века с тюльпановым садом. Именно в эту эпоху в Нидерландах одна луковица тюльпана стоила целое состояние.

