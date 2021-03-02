Редкий кустарник зацвел в Сочи на три месяца раньше

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В сочинском дендрарии на три месяца раньше зацвел редкий гибридный сорт каллистемона (красивотычинника). Об этом сообщает РИА Новости.

"В дендропарке красивотычинник представлен в единичном экземпляре. В парке "Дендрарий" раньше срока распустились цветы гибридного сорта "Виоляция" < ... > Обычно пора его цветения – конец марта – начало июня, но специалисты Сочинского национального парка первые распустившиеся цветы зафиксировали 28 февраля", – рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ученые полагают, что цветение спровоцировала переменчивая погода на Черноморском побережье.

Ранее сообщалось, что слива зацвела в Токио, ознаменовав этим приход весны. Деревья украсили белоснежные и ярко-розовые соцветия, и улицы города мгновенно преобразились и посветлели.