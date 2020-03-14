Первый выход человека в открытый космос отметят на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 18 марта пройдет праздничная программа в честь первого выхода человека в открытый космос, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Все желающие смогут встретиться с космонавтами, посетить тематические лекции, паблик-токи, спектакли и многое другое.
В конгресс-зале посетителям покажут документальный фильм "Алексей Леонов. Прыжок в космос". Также запланированы встречи с летчиками-космонавтами, героями России Александром Мисуркиным, Александром Полещуком и Федором Юрчихиным.
Кроме того, будут представлены экспонаты, связанные с экспедицией Алексея Леонова, среди которых макеты корабля "Восход-2" и скафандра "Беркут".
Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.
Ранее стало известно, что в павильоне "Космос" на ВДНХ 28 марта состоится лекция "Современные проекты отечественной космонавтики". На ней аспирант Московского авиационного института, сопредседатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник расскажет о современной космической отрасли. Гостям расскажут, что, помимо доставки людей на орбиту, Россия активно развивает программы непилотируемой космонавтики, как они помогают изучать объекты Солнечной системы, физиологию человека и многое другое.
В павильоне "Космос" будут и дальше проходить встречи с героями космонавтики, показы документальных и художественных фильмов, тематические лекции, паблик-токи, спектакли, концерты и многое другое.
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