Первый выход человека в открытый космос отметят на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 18 марта пройдет праздничная программа в честь первого выхода человека в открытый космос, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут встретиться с космонавтами, посетить тематические лекции, паблик-токи, спектакли и многое другое.

В конгресс-зале посетителям покажут документальный фильм "Алексей Леонов. Прыжок в космос". Также запланированы встречи с летчиками-космонавтами, героями России Александром Мисуркиным, Александром Полещуком и Федором Юрчихиным.

Кроме того, будут представлены экспонаты, связанные с экспедицией Алексея Леонова, среди которых макеты корабля "Восход-2" и скафандра "Беркут".

Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее стало известно, что в павильоне "Космос" на ВДНХ 28 марта состоится лекция "Современные проекты отечественной космонавтики". На ней аспирант Московского авиационного института, сопредседатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник расскажет о современной космической отрасли. Гостям расскажут, что, помимо доставки людей на орбиту, Россия активно развивает программы непилотируемой космонавтики, как они помогают изучать объекты Солнечной системы, физиологию человека и многое другое.

В павильоне "Космос" будут и дальше проходить встречи с героями космонавтики, показы документальных и художественных фильмов, тематические лекции, паблик-токи, спектакли, концерты и многое другое.

