На ВДНХ откроется фестиваль профориентации "PROвыбор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" примет фестиваль профориентации для школьников и студентов. Мероприятие получило название "PROвыбор".

Откроется фестиваль в субботу, 14 марта. С 12:00 до 17:00 желающие смогут бесплатно посетить павильон "Арт. Техноград" на ВДНХ. Для этого потребуется предварительная регистрация, причем максимально может быть не более 1,5 тысячи гостей.

"В Москве регулярно проводятся обучающие программы для молодежи. Они знакомят с перспективными и востребованными в городе специальностями, помогают определиться с профессией и получить базовые навыки трудоустройства. В конечном счете их цель – помочь сегодняшним школьникам и студентам начать карьеру и стать успешными", – подчеркнула заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В программу фестиваля "PROвыбор" включены тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги. Кроме того, организаторы предусмотрели профориентационное тестирование и экспресс-консультацию для гостей.

Школьники и студенты смогут обсудить свой профессиональный путь в игровой форме – для этого проведут игру "Профессионариум". Также в центре "Техноград" обещали тренинг и открытый лекторий Национального центра профессиональной ориентации.

Ранее сообщалось, что для реализации в Москве были выбраны 203 идеи, которые жители столицы предлагали в рамках краудсорсинг-проекта "Навыки будущего". В частности, эксперты выбрали такие предложения, как использование нейроинтерфейсов, дни профессий в технопарках и многое другое.

