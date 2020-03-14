Благоустройство Даева и Ананьевского переулков завершат осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство Даева и Ананьевского переулков, которые находятся в Красносельском районе, планируют начать 16 марта и закончить в сентябре, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты приведут в порядок Даев и Ананьевский переулки. Их общая протяженность составляет 730 м, а площадь – 2,7 га", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время благоустройства переулки полностью перекрывать не будут. Движение транспорта ограничат только на отдельных полосах, при этом обеспечат возможность проезда транспорта и прохода пешеходов.

Предполагается, что специалисты проложат кабельную канализацию, куда перенесут все воздушные линии. В переулках появятся лавочки в форме волны и урны, а также 119 энергосберегающих фонарей, выполненные в виде стильных настольных ламп. В ходе благоустройства приведут в порядок и дворы, которые находятся вдоль переулков. Рабочие разобьют газон, высадят деревья и кустарники, обустроят дорожки и проезды, установят пандусы для маломобильных людей.

В январе стало известно, что весной на благоустроенных территориях столицы планируют высадить более 108 тысяч кустарников. Работы планируют провести с середины апреля до конца мая. Больше всего высадят кустов кизильника и рябинника – по 27 тысяч растений.

Также высадят порядка 20 тысяч кустов снежноягодника и более 18 тысяч спирей разных видов. Всего будет посажено более 20 видов кустарников.

В 2020 году в столице планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.