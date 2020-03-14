Благоустройство Даева и Ананьевского переулков завершат осенью

14 марта, 23:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благоустройство Даева и Ананьевского переулков, которые находятся в Красносельском районе, планируют начать 16 марта и закончить в сентябре, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты приведут в порядок Даев и Ананьевский переулки. Их общая протяженность составляет 730 м, а площадь – 2,7 га", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время благоустройства переулки полностью перекрывать не будут. Движение транспорта ограничат только на отдельных полосах, при этом обеспечат возможность проезда транспорта и прохода пешеходов.
Предполагается, что специалисты проложат кабельную канализацию, куда перенесут все воздушные линии. В переулках появятся лавочки в форме волны и урны, а также 119 энергосберегающих фонарей, выполненные в виде стильных настольных ламп. В ходе благоустройства приведут в порядок и дворы, которые находятся вдоль переулков. Рабочие разобьют газон, высадят деревья и кустарники, обустроят дорожки и проезды, установят пандусы для маломобильных людей.
В январе стало известно, что весной на благоустроенных территориях столицы планируют высадить более 108 тысяч кустарников. Работы планируют провести с середины апреля до конца мая. Больше всего высадят кустов кизильника и рябинника – по 27 тысяч растений.
Также высадят порядка 20 тысяч кустов снежноягодника и более 18 тысяч спирей разных видов. Всего будет посажено более 20 видов кустарников.
В 2020 году в столице планируется высадить более 750 тысяч деревьев и кустарников. По официальным данным, за 2019 год в столице появились 79 тысяч новых деревьев и 1,6 миллиона кустарников. В число площадок по озеленению, помимо парков культуры и отдыха, скверов и особо охраняемых природных территорий, вошли участки вдоль улиц и магистралей, дворы жилых домов и социальных учреждений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: