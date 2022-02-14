Бочкарев: монолитные работы на станции "Лианозово" выполнены более чем на две трети

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Монолитные работы на станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро завершены на 70%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время монолитные работы ведутся на платформенной части станции, готовность платформы оценивается вполовину. Продолжается возведение монолитных конструкций во втором вестибюле", – сказал Бочкарев, уточнив, что монолитные работы первого вестибюля завершены.

По его словам, специалисты приступили к отделочным работам путевой стены, в ближайшее время они начнут монтаж инженерных систем. Также в районе станции возводятся пешеходные переходы к одноименной платформе МЦД-1 и через Дмитровское шоссе.

Как отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в зоне строительства перехода к МЦД-1 в двух котлованах из трех завершена выемка грунта, позднее начнется бетонирование. По его словам, один из двух котлованов в районе Дмитровского шоссе разработан и забетонирован, в ближайшее время работники займутся вторым котлованом.

На Люблинско-Дмитровской линии метро также появятся станции "Яхромская" и "Физтех". Ожидается, что открытие трех новых станций позволит москвичам экономить до 20 минут и разгрузить Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в текущем году в столице продолжат интенсивно развивать наземное метро. В частности, завершится реконструкция и строительство 10 станций будущих третьего и четвертого Московских центральных диаметров.

