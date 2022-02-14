Бочкарев: монолитные работы на станции "Лианозово" выполнены более чем на две трети

13:32
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Монолитные работы на станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро завершены на 70%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В настоящее время монолитные работы ведутся на платформенной части станции, готовность платформы оценивается вполовину. Продолжается возведение монолитных конструкций во втором вестибюле", – сказал Бочкарев, уточнив, что монолитные работы первого вестибюля завершены.
По его словам, специалисты приступили к отделочным работам путевой стены, в ближайшее время они начнут монтаж инженерных систем. Также в районе станции возводятся пешеходные переходы к одноименной платформе МЦД-1 и через Дмитровское шоссе.
Как отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в зоне строительства перехода к МЦД-1 в двух котлованах из трех завершена выемка грунта, позднее начнется бетонирование. По его словам, один из двух котлованов в районе Дмитровского шоссе разработан и забетонирован, в ближайшее время работники займутся вторым котлованом.
На Люблинско-Дмитровской линии метро также появятся станции "Яхромская" и "Физтех". Ожидается, что открытие трех новых станций позволит москвичам экономить до 20 минут и разгрузить Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в текущем году в столице продолжат интенсивно развивать наземное метро. В частности, завершится реконструкция и строительство 10 станций будущих третьего и четвертого Московских центральных диаметров.
"Москва сегодня": в столице завершат строительство 10 станций МЦД в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: