Первый автомобиль утилизировали с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве первый автомобиль утилизировали с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей", сообщает пресс-служба департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как рассказал руководитель департамента Владимир Ефимов, в производстве автомобилей используются пластмасса и полипропилен, которые перерабатываются и используются повторно.

"Столичная промышленная компания в 2021 году утилизировала порядка 600 автомобилей. Технологические мощности завода позволяют перерабатывать не только автомобили на топливе, но и гибридные и электрокары", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

В сервисе по вывозу ненужных вещей горожане могут оставить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, а также крупной бытовой техники и металлических предметов.

В заявке нужно указать адрес и удобное время, выбрать нужную категорию и указать объект. Партнеры сервиса вывезут автомобиль после проверки документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что владельцу выдадут свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства.

"Так, в конце января на предприятие был доставлен крайслер LHS 1994 года выпуска. После завершения утилизации его владелец получил соответствующий документ, теперь он может снять авто с регистрационного учета", – сказал Прохоров, добавив, что транспортный налог начисляться больше не будет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала работы сервиса москвичи подали 8 674 заявки. Чаще всего жители столицы просили вывезти крупную бытовую технику.

Всего с октября 2021 года пользователи сервиса оставили 3 224 заявки на вывоз стиральных машин и 2 905 заявок – на вывоз холодильников. Кроме того, жители столицы 671 раз просили вывезти посудомоечные машины. Избавились москвичи и от 1 273 электрических и 1 212 газовых плит. Также работники сервиса вывезли 410 ванн, 356 железных дверей и 156 аккумуляторов.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал в октябре 2021 года. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги.

