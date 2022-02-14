Издательства столицы представят свою продукцию в Италии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что столичные издательства представят свою продукцию на Болонской детской книжной ярмарке в Италии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

В одном из крупнейших отраслевых мероприятий издательства из Москвы примут участие под единым брендом Created in Moscow.

"Ярмарка пройдет в Италии с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять 10 компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков", – заявила Сергунина.

Гостями и участниками Болонской детской книжной ярмарки станут иллюстраторы, графические дизайнеры, литературные агенты, авторы, переводчики и другие представители отрасли.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в столичной индустрии издательского дела работают порядка 12,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей.

На выставке издательства города представят свою продукцию и обменяются опытом с коллегами. По мнению Фурсина, участие в мероприятии обеспечит продвижение книжного рынка Москвы и поможет с продажей прав на издание книг и иной продукции.

В пресс-службе департамента информационных технологий столицы ранее рассказали, что пользователи онлайн-сервиса "Библиотеки Москвы" получили более 60 тысяч баллов на платформе "Активный гражданин" за бронирование книг.

