Издательства столицы представят свою продукцию в Италии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что столичные издательства представят свою продукцию на Болонской детской книжной ярмарке в Италии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
В одном из крупнейших отраслевых мероприятий издательства из Москвы примут участие под единым брендом Created in Moscow.
"Ярмарка пройдет в Италии с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять 10 компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков", – заявила Сергунина.
Гостями и участниками Болонской детской книжной ярмарки станут иллюстраторы, графические дизайнеры, литературные агенты, авторы, переводчики и другие представители отрасли.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в столичной индустрии издательского дела работают порядка 12,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей.
На выставке издательства города представят свою продукцию и обменяются опытом с коллегами. По мнению Фурсина, участие в мероприятии обеспечит продвижение книжного рынка Москвы и поможет с продажей прав на издание книг и иной продукции.
В пресс-службе департамента информационных технологий столицы ранее рассказали, что пользователи онлайн-сервиса "Библиотеки Москвы" получили более 60 тысяч баллов на платформе "Активный гражданин" за бронирование книг.
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