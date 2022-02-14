Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

культура

10:02

Издательства столицы представят свою продукцию в Италии

городкультура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что столичные издательства представят свою продукцию на Болонской детской книжной ярмарке в Италии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

В одном из крупнейших отраслевых мероприятий издательства из Москвы примут участие под единым брендом Created in Moscow.

"Ярмарка пройдет в Италии с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять 10 компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков", – заявила Сергунина.

Гостями и участниками Болонской детской книжной ярмарки станут иллюстраторы, графические дизайнеры, литературные агенты, авторы, переводчики и другие представители отрасли.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в столичной индустрии издательского дела работают порядка 12,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей.

На выставке издательства города представят свою продукцию и обменяются опытом с коллегами. По мнению Фурсина, участие в мероприятии обеспечит продвижение книжного рынка Москвы и поможет с продажей прав на издание книг и иной продукции.

В пресс-службе департамента информационных технологий столицы ранее рассказали, что пользователи онлайн-сервиса "Библиотеки Москвы" получили более 60 тысяч баллов на платформе "Активный гражданин" за бронирование книг.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать