Дом в стиле неоклассицизма отремонтировали на Кутузовском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершился капитальный ремонт девятиэтажного дома в стиле неоклассицизма на Кутузовском проспекте. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Строение располагается на фронтальной части улицы. В ходе капитального ремонта был обновлен фасад дома – расчищена кирпичная кладка, восстановлены утраченные элементы и штукатурный слой.

Специалисты также отремонтировали крышу дома. На ней разместили минераловатный утеплитель и уложили мягкую кровлю. Цоколь здания выложили клинкерной плиткой.

Подъезды жилого дома на Кутузовском проспекте обновили с применением современных материалов. Были обновлены сети электроснабжения: заменили щитки на этажах и вводно-распределительные устройства и установили дифференциальные выключатели.

Модернизированы и иные системы работы дома – мусоропровод, лифтовые шахты и внутридомовая система теплоснабжения.

Ранее стало известно, что в Мещанском районе завершился капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Кузнецком Мосту. Данный дом является выявленным объектом культурного наследия.