Дом в стиле неоклассицизма отремонтировали на Кутузовском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве завершился капитальный ремонт девятиэтажного дома в стиле неоклассицизма на Кутузовском проспекте. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Строение располагается на фронтальной части улицы. В ходе капитального ремонта был обновлен фасад дома – расчищена кирпичная кладка, восстановлены утраченные элементы и штукатурный слой.
Специалисты также отремонтировали крышу дома. На ней разместили минераловатный утеплитель и уложили мягкую кровлю. Цоколь здания выложили клинкерной плиткой.
Подъезды жилого дома на Кутузовском проспекте обновили с применением современных материалов. Были обновлены сети электроснабжения: заменили щитки на этажах и вводно-распределительные устройства и установили дифференциальные выключатели.
Модернизированы и иные системы работы дома – мусоропровод, лифтовые шахты и внутридомовая система теплоснабжения.
Ранее стало известно, что в Мещанском районе завершился капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Кузнецком Мосту. Данный дом является выявленным объектом культурного наследия.
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