Названы главные темы десятого Московского урбанистического форума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном парке "Зарядье" с 2 по 5 июля пройдет десятый Московский урбанистический форум (WUF-10). Презентация его программы прошла 11 февраля в Абу-Даби, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в нынешнем году на форум приедет мэр Франкфурта-на-Майне Питер Фельдманн, директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер и другие гости.

Гендиректор Московского урбанистического форума Денис Бойков рассказал, что мероприятие проводится с целью обмена опытом и успешными практиками.

Предполагается, что на форуме эксперты обсудят тему мобильности, развития транспортной инфраструктуры и проблему комфортного передвижения в мегаполисе. Также специалисты поговорят о туризме и обсудят вопросы современных технологий.

Кроме того, на десятом урбанистическом форуме запланировано проведение второго международного конгресса Urban Health. Эксперты обсудят тему социальной инфраструктуры и выяснят, какие решения в области городской среды влияют на организм человека.

Бойков подчеркнул, что первый форум проходил вообще без выставки, а на сегодняшний день это одна из главных его частей наравне с деловой программой. Сейчас MUF является большим комплексным проектом.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером многих урбанистических решений и уверенно вошла в список ключевых городов мира. Высокая динамика изменений, произошедших в городе за последние 10 лет, позволяет столице делиться опытом эффективной градостроительной политики, сбалансированного развития, темпов строительства инфраструктуры, внедрения умных технологий, передовых транспортных решений и сервисов для горожан.

Выступая на Московском урбанистическом форуме 2019 года, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор "ООН-Хабитат" Маймуна Мохд Шариф отметила, что опыт Москвы может быть полезен для многих городов, с которыми сотрудничает "ООН-Хабитат". "Предлагаю Москве делиться своим опытом и технической экспертизой с другими городами", – добавила она.

