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Город

12:26

Москомархитектура поделилась проектом новой поликлиники в Марушкинском

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Поликлинику на 110 посещений в смену намерены построить в ТиНАО. Она будет размещена в поселении Марушкинское, заявили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Как сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов, фасады здания планируется облицевать панелями с ребристым рисунком. Кроме того, на поликлинике появится логотип московских поликлиник.

"В целом поликлиника в Марушкино будет иметь выразительный силуэт за счет объемно-планировочных решений. Общая площадь строения составит порядка трех тысяч квадратных метров", – поделился Сергей Кузнецов.

Детско-взрослую поликлинику будут строить по индивидуальному проекту. На первом этаже разместится станция скорой помощи, а на втором этаже будет только взрослое отделение.

Ранее сообщалось, что более 15 медицинских объектов построят в Москве в 2021 году. В трехлетнем плане в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство еще 64 объектов.

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