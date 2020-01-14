Рок-н-ролл на катке: как на ВДНХ отметят Всемирный день The Beatles

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Всемирный день The Beatles отметят на ВДНХ 16 января. Все желающие смогут окунуться в атмосферу 1960-х годов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Развлекательная программа в честь Всемирного дня The Beatles пройдет на катке ВДНХ, в Доме культуры и шахматном клубе", – говорится в сообщении.
Москвичи и гости города услышат песни легендарной ливерпульской четверки и потанцуют рок-н-ролл на катке. Праздник на льду продлится с 18:00 до 21:00.
Также пройдет мастер-класс, на котором всех желающих научат делать часы из виниловых пластинок. Мастер-классы будут проходить в 18:00 и 19:00 в шахматном клубе
С 20:00 до 00:00 в большом зале Дома культуры запланирован концерт музыкальной кавер-группы The BeatLove и вечеринка, посвященная рок-н-роллу.
Кроме того, гости, пришедшие на вечеринку в костюмах в стиле 1960-1970-х годов, смогут поучаствовать в тематическом конкурсе.
Все мероприятия бесплатны, однако на каток понадобиться купить билет, а на мастер-классы нужна регистрация.
Ранее сообщалось, что Новый год на ВДНХ встретило более 100 тысяч человек. Для посетителей подготовили выступления популярных артистов, ледовое шоу, фейерверки, десятки мероприятий программы "Зимняя сказка ВДНХ".
Большой праздничный концерт проходил с 21:00 до 23:00 на главной сцене ВДНХ, которая находится напротив арки главного входа. А на Центральной аллее все желающие могли присоединиться к интерактивно-развлекательной программе "Зимняя сказка ВДНХ".
В столице в новогодних праздничных гуляньях приняло участие около 2,7 миллиона человек. Как сообщил Сергей Собянин, улицу Тверскую и центр города в целом посетили 1,1 миллиона человек. Еще 370 тысяч человек отпраздновали Новый год в округах, 1,2 миллиона человек – в парках.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: