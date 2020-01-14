Рок-н-ролл на катке: как на ВДНХ отметят Всемирный день The Beatles

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всемирный день The Beatles отметят на ВДНХ 16 января. Все желающие смогут окунуться в атмосферу 1960-х годов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Развлекательная программа в честь Всемирного дня The Beatles пройдет на катке ВДНХ, в Доме культуры и шахматном клубе", – говорится в сообщении.

Москвичи и гости города услышат песни легендарной ливерпульской четверки и потанцуют рок-н-ролл на катке. Праздник на льду продлится с 18:00 до 21:00.

Также пройдет мастер-класс, на котором всех желающих научат делать часы из виниловых пластинок. Мастер-классы будут проходить в 18:00 и 19:00 в шахматном клубе

С 20:00 до 00:00 в большом зале Дома культуры запланирован концерт музыкальной кавер-группы The BeatLove и вечеринка, посвященная рок-н-роллу.

Кроме того, гости, пришедшие на вечеринку в костюмах в стиле 1960-1970-х годов, смогут поучаствовать в тематическом конкурсе.

Все мероприятия бесплатны, однако на каток понадобиться купить билет, а на мастер-классы нужна регистрация.

Ранее сообщалось, что Новый год на ВДНХ встретило более 100 тысяч человек. Для посетителей подготовили выступления популярных артистов, ледовое шоу, фейерверки, десятки мероприятий программы "Зимняя сказка ВДНХ".

Большой праздничный концерт проходил с 21:00 до 23:00 на главной сцене ВДНХ, которая находится напротив арки главного входа. А на Центральной аллее все желающие могли присоединиться к интерактивно-развлекательной программе "Зимняя сказка ВДНХ".

В столице в новогодних праздничных гуляньях приняло участие около 2,7 миллиона человек. Как сообщил Сергей Собянин, улицу Тверскую и центр города в целом посетили 1,1 миллиона человек. Еще 370 тысяч человек отпраздновали Новый год в округах, 1,2 миллиона человек – в парках.

