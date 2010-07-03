Автор популярных фотографий The Beatles откроет свою выставку в Москве

Шотландско-американский фотожурналист Гарри Бенсон, который является автором популярных фотографий группы The Beatles, откроет в среду свою выставку в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу музея.
"Специально на открытие выставки из Нью-Йорка приедет сам Гарри Бенсон с супругой. Фотограф скажет несколько слов об экспозиции, вспомнит, как делал снимок знаменитой "битвы подушками" битлов и другие знаковые фотографии", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что основными фотографиями на выставке станут снимки легендарной ливерпульской четверки. Кроме того, гости смогут увидеть и другие знаменитые кадры: "битлов" с 22-летним Мухаммедом Али, "Поцелуй супругов Клинтон", танец четы Рейган, а также выпрыгивающего из воды Арнольда Шварценеггера.
В пресс-службе добавили, что аудиогид для выставки эксклюзивно озвучил рэпер Noize MC.
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