Москва онлайн проведет экскурсию по истории русского видеоблогинга

Фото: vk.com/winzavod.artcenter

18 сентября в Центре современного искусства "Винзавод" откроется выставка "История русского видеоблогинга". В экспозиции будут представлены предметы, принадлежащие ведущим культовых YouTube-шоу. Посетители смогут сделать селфи на фоне знаменитого ковра Макса +100500, сыграть на балалайке Стаса Давыдова, примерить балаклаву Славы КПСС Гнойного и украденную шапку Фараона, ставшую мемом.

Наша съемочная группа посетит открытие выставки и пообщается с организаторами, блогерами и посетителями.

Смотрите 18 сентября в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.