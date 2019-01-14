К городскому Wi-Fi на праздниках подключились более 160 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На новогодних каникулах, с 31 декабря по 8 января, жители и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi более 161,1 тысячи раз. Общее количество подключившихся к сети составило свыше 57,3 тысячи человек, объем трафика – 279,6 терабайта. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Самыми популярными местами для подключения к бесплатному Wi-Fi стали Тверская улица – здесь услугой воспользовались 27,2 тысячи – и Манежная площадь (16,5 тысячи раз). Также Wi-Fi был востребован на проспекте Мира, улицах Арбат, Земляной Вал, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Ильинка и Ленинском проспекте.

Чаще всего пользователи просматривали сайты, страницы и видео. Пик активности пришелся на последний выходной день – 8 января, когда было скачано 39 терабайт. Пиковыми днями по количеству пользователей стали 4 января – тогда к Wi-Fi подключились 11,9 тысячи человек, 5 января (11,6 тысячи) и 3 января (11,2 тысячи).

В Москве установлено более 15 тысяч точек доступа к городскому Wi-Fi. Больше всего – внутри Садового и Третьего транспортного колец (более 1,1 тысячи). В 2018 году к бесплатному интернету подключились 24,3 миллиона (рост по сравнению с предыдущим годом на 27,5 процента).

В 2018 году пассажиры общественного транспорта Москвы воспользовались бесплатным Wi-Fi более 15 миллионов раз. Ежедневно бесплатным Wi-Fi в транспорте пользуются 2,5 миллиона раз.

