Шесть новых площадок по программе реновации подобрали в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках программы реновации на северо-востоке Москвы определены шесть новых площадок для возведения жилых комплексов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В ноябре были определены 22 участка, которые будут использоваться в рамках программы реновации. Всего в программу включены 653 площадки, которые находятся во всех районах города. Их общая площадь составляет примерно 10,8 миллиона квадратных метров.

"В трех районах СВАО подобрали по две стартовые площадки. В Алексеевском – на улице Кибальчича, там город построит жилье для переселения ориентировочно 1,2 тысячи москвичей", – отметил Овчинский.

Кроме того, в Бутырском районе созданы участки для строительства на улицах Добролюбова и Фонвизина. Эти территории позволят обеспечить жильем около 800 человек. В Лосиноостровском районе на Магаданской улице будут построены новые дома, в которые смогут переехать около 1 000 жителей.

В рамках программы реновации в СВАО запланировано переселение жителей 499 домов. Новые квартиры в современных жилых комплексах получат 86,5 тысячи горожан.

Ранее переселение 670 жителей пяти старых домов началось по программе реновации в Академическом районе Москвы. Уже свыше 170 жителей юго-запада города получили предложения о новых квартирах, а еще 500 жителей района приступят к переезду в ближайшие три недели.

Речь идет о владельцах помещений трех пятиэтажных домов на Большой Черемушкинской улице и двух четырехэтажных домов на улицах Шверника и Гримау.