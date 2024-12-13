Спасатели начали в усиленном режиме патрулировать столичные реки и водоемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники поисково-спасательной службы (ПСС) на водных объектах стали в усиленном режиме патрулировать реки и водоемы Москвы, пишет пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Безопасность на воде обеспечивается 500 сотрудниками 26 поисково-спасательных и пожарно-спасательных станций. Для патрулирования акваторий задействованы суда на воздушной подушке – всего более 25 единиц подобной техники.

"Еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", – добавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Толщина льда на Москве-реке местами достигает 5 сантиметров, но на примерно половине внутренних водоемов в столице толщина составляет от 2 до 7 сантиметров, а на реке Десне и прудах в ТиНАО его размеры оцениваются в примерно 3 сантиметра.

Кроме того, спасатели регулярно не только замеряют состояние льда, но и следят за местами для выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли.

Лед начал образовываться на реках в средней части Европейской России с 12 декабря, однако во многих районах его толщина все еще считается опасной. Так, ранее первоклассница из Дагестана спасла из воды мальчика, который провалился под лед на озере в селе Батлаич Хунзахского района. Глава региона поручил властям наградить девочку.

