Первоклассница в Дагестане спасла провалившегося под лед мальчика

Фото: телеграм-канал "Сергей Меликов"

Первоклассница из Дагестана Залму Индухова вытащила из воды мальчика, который провалился под лед на озере. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов и поручил наградить девочку.

"Первоклассница Залму Индухова в селе Батлаич Хунзахского района спасла непоседу Пирбудага, который пошел гулять на озеро и провалился под лед", – сообщил Меликов.

Глава региона подчеркнул, что не стоит проверять лед на прочность в водоемах, так как это может быть очень опасно.

Меликов поручил министру образования Дагестана Яхье Гамидовичу встретиться со школьниками района, а также отметить храбрый поступок девочки по достоинству.

Ранее московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Сейчас питомец в порядке, собаку вернули хозяйке.