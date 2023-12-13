Москва подала в Росреестр около 63 тыс онлайн-заявлений на госрегистрацию с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столица подала около 63 тысяч заявлений на государственную регистрацию в электронном виде с начала 2023 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Уже несколько лет вместе с Росреестром мы используем цифровые технологии для оптимизации рабочих процессов. Например, реализован совместный проект, который интегрировал наши информационные системы и сервисы. Благодаря этому все учетно-регистрационные действия переведены в онлайн-формат", – отметил заммэра.

По его словам, переход в цифровой формат помог специалистам анализировать онлайн документы по сделкам с недвижимостью и направлять их на регистрацию в Росреестр без личного участия граждан.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на данный момент 98% учетно-регистрационных действий проходят без приостановок, а регистрация прав на объекты по программе реновации проходит за один день.

Ранее сообщалось, что Москва заключила в третьем квартале этого года 51 договор аренды и купли-продажи земельных участков общей площадью свыше 8,9 гектара. Они предназначены для индивидуального жилищного строительства и возведения коммерческих объектов.

Участки расположены в Зеленограде, а также в Троицком, Северо-Восточном и Юго-Западном округах Москвы. Инвесторы смогут построить там торговые, бытовые, промышленные объекты и многое другое.