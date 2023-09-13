Столичная компания разработала малогабаритный универсальный процессорный модуль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная компания "АТБ Электроника" разработала малогабаритный универсальный процессорный модуль, который представляет из себя одноплатный компьютер с четырехъядерным процессором. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием. Такие изделия встраиваются в различные устройства промышленной автоматики, например в IP-телефоны, грузовые автомобили и магнитно-резонансные томографы", – рассказал Овчинский.

Отмечается, что одной из особенностей таких модулей является их взаимозаменяемость, то есть при необходимости мощность системы можно без препятствий увеличить. Как отметил основатель "АТБ Электроника" Роман Дементьев, архитектура таких модулей стандартизирована, поэтому переход на отечественные устройства не вызовет у компаний из РФ проблем.

Компания уже подала документы на внесение разработки в реестр радиоэлектронной продукции. Процедура должна завершиться до конца текущего года, после чего модуль смогу использовать на российских объектах критической IT-инфраструктуры. К настоящему времени уже изготовлена первая партия, состоящая из 500 устройств.

Ранее Росстат предоставил данные, из которых следует, что столичные предприятия из высокотехнологичной отрасли демонстрируют уверенный рост. Так, выручка компаний из сферы разработки и производства автотранспорта увеличилась на 87%, производителей электронных и оптических изделий – на 42%, а у IT-компаний – на 38%.

