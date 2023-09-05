В Москве разработали токарный станок особо высокой точности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научно-исследовательский инструментальный институт АО "ВНИИинструмент" в Москве представил новейший ультрапрецизионный токарный станок УТС-300 с интегрированной отечественной системой числового программного управления "Мехатроника". Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"В столичной промышленности задействовано более 30 предприятий, которые разрабатывают и производят разнообразную станкоинструментальную продукцию: металлорежущие и деревообрабатывающие станки, аппараты для газотермического напыления и поверхностной термообработки, кузнечно-прессовое оборудование, станочную оснастку и многое другое", – передает портал mos.ru слова Овчинского.

Руководитель ведомства рассказал, что столичное предприятие создало токарный обрабатывающий центр особо высокой точности. Это устройство предназначается для выполнения операций по металлообработке. Также станок может изготовить режущий инструмент.

По его словам, токарный центр разработали по модульному принципу. Аппарат имеет жесткую и термостабильную конструкцию, которая позволяет достичь микронной точности при обработке заготовок. Данный аппарат был реализован в рамках исполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по заказу Минпромторга РФ.

В конструктивные особенности модели УТС-300 входят станина, выполненная из синтетического гранита, а также подводка жидкостного охлаждения к основным узлам – сменным столам с направляющими качения и шпинделям со встроенными электродвигателями. Благодаря наличию этих особенностей аппарат приобретает дополнительные функции. Центр может проводить токарно-фрезерные работы. Кроме того, оператор станка может производить твердое точение заготовки, заменяющее некоторые операции шлифования.

Использование такого станка в некоторых случаях позволит отказаться от шлифовального оборудования в технологической цепочке. Это поспособствует повышению экономической эффективности производства.

Токарный станок УТС-300 является альтернативой аппаратам из США, Германии, Германии, Швейцарии и Нидерландов. В настоящее время специалисты завершают отладку всех систем машины. Расчетный срок изготовления изделия в базовой комплектации составляет семь месяцев. Завершение разработки и контрактация запланированы на четвертый квартал 2023 года. Кроме того, предусмотрено серийное производство не менее 40 станков в 2024–2025 годах.

Выставочный образец станка был представлен в мае на международной специализированной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" ("Металлообработка-2023") в Москве.

Ранее сообщалось, что завод "Шлифовальные станки", входящий в холдинг "СТАН", разработал многофункциональный шлифовальный станок, предназначенный для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин.

Разработку оснастили роботом-манипулятором, выполняющим загрузку и разгрузку заготовок, а также перемещающим детали во время обработки. Благодаря этому сокращается время перенастройки между операциями и повышается эффективность работы. В устройстве есть система управления для оперативного контроля процесса шлифовки и корректировки параметров в автоматическом режиме.

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