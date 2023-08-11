Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Завод в Москве разработал многофункциональный шлифовальный станок, предназначенный для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Развитие станкостроения – один из важнейших факторов модернизации отечественной промышленности, и столичные предприятия отрасли занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке станочной продукции", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Овчинского.

Руководитель департамента добавил, что последнюю разработку представил завод "Шлифовальные станки", входящий в ходлинг "СТАН". Шлифовальный центр нужен для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин. Эти пластины позже используют как сменные элементы в токарных, фрезерных и сверлильных станках, в том числе с числовым программным обеспечением. Подобные пластины позволяют при металлообработке значительно сократить издержки производства.

Данную разработку оснастили роботом-манипулятором, выполняющим загрузку и разгрузку заготовок, а также перемещающим детали во время обработки. Благодаря этому сокращается время перенастройки между операциями и повышается эффективность работы. Помимо этого, в устройстве есть система управления для оперативного контроля процесса шлифовки и корректировки параметров в автоматическом режиме.

У потенциальных покупателей данный шлифовальный центр пользуется спросом. В настоящее время завод формирует портфель заказов на это изделие и готовится к запуску серийного производства.

Гендиректор холдинга Борис Богатырев отметил, что эта разработка сможет полностью вытеснить с рынка аналоги из Швейцарии и Японии. Станок будет заменен в компаниях, занимающихся выпуском инструментов.

На mos.ru уточнили, что первый экземпляр станка продемонстрировали в мае на международной специализированной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" ("Металлообработка-2023") в Москве.

Российский разработчик выпускает портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. В компанию входят пять промышленных предприятий и конструкторских бюро в пяти регионах России.

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