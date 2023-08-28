Московское предприятие разработало электрический малогабаритный погрузчик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное предприятие разработало электрический мини-погрузчик, который сможет работать от батареи в течение семи часов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, разработкой погрузчика занималось государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова совместно с Московским государственным техническим университетом имени Баумана и Курганским заводом дорожных машин.

"Мини-погрузчик на электроприводе способен перемещать грузы массой до тонны. Машина отличается от аналогичной техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания, высокой степенью автоматизации, энергоэффективностью, маневренностью и низкой стоимостью жизненного цикла", – рассказал Овчинский.

Он подчеркнул, что уровень локализации компонентов для нового устройства составляет порядка 70%, к 2024 году этот показатель должен достигнуть 100%.

Руководитель столичного департамента добавил, что погрузчик уже получил российские патенты на полезную модель и промышленный образец, а в этом мае и июне устройство прошло ряд эксплуатационных испытаний.

Уже в сентябре планируется произвести предсерийную партию, состоящую из 15 единиц, отметил он. Заказчики смогут оценить электропрогрузчик и расскажут, что стоит доработать в изделии по итогам его эксплуатации, после чего запустится массовое производство.

Ранее Овчинский сообщал, что столичная компания Pandalift смогла разработать более 50 систем подземного сбора и хранения мусора, они установлены в 14 городах РФ.

Система позволяет собирать мусор по земле в евроконтейнеры, которые передвигаются по подъемной платформе. Подобным образом отходы не разносятся ветром, а около мусороприемника не распространяется неприятный запах, отметил он.



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