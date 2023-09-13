Дом по программе реновации начали строить в Люблине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом по программе реновации начали строить в Спортивном проезде в столичном районе Люблино. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована. Ввод дома в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – отметил он.

В здании будет четыре секции переменной этажности, на подземном уровне сделают парковку. Фасады дома облицуют керамическим кирпичом коричневого и бежевого оттенков, на них поместят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы сделают с витражным остеклением.

В новостройке планируется сделать 277 квартир, 109 из которых будут однокомнатными, 127 – двухкомнатными, 41 – трехкомнатными. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. Во всех квартирах сделают улучшенную отделку.

Первые этажи окажутся нежилыми, на них разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома расположатся лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, место для уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков и технические помещения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже построят на одном уровне с землей. Территорию вокруг дома благоустроят, там сделают три детские площадки, две для спортивных занятий и зону для отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 3,7 тысячи москвичей получили новое жилье в августе в рамках программы реновации. Больше всего граждан, получивших квартиры, оказалось в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах столицы.

Всего с начала этого года переезд начали порядка 26 тысяч жителей города, за год планируют переехать более 47 тысяч человек, отметил он.

До этого в столичном районе Солнцево началось строительство трех жилых корпусов по программе реновации. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году.

Второй этап строительства по реновации начался в Москве