Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в области инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Агентство инноваций столицы подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz. Соглашение заключается в реализации совместных проектов и обмене опытом.

"Как и наши коллеги в Республике Корее, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Разработки южнокорейских проектов пройдут испытание в рамках программы пилотного тестирования инноваций в столице. А выпускники проекта "Московский акселератор" смогут поучаствовать в программах в Сеуле.

По словам председателя ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хуна, для Кореи стратегическое партнерство с Москвой важно, а также для реализации новых проектов в столице есть хорошие условия.

"Нам бы хотелось сообща сосредоточиться на реализации таких широкомасштабных задач, как формирование глобальной экосистемы, ориентированной на технологии, создание рабочих мест и развитие инновационных стартапов наших стран", – заявил Им Бьюн-Хун.

Ранее столичные власти совместно с сетью частных клиник "Медси" запустили программу-акселератор для стартапов в сфере здравоохранения. Принять участие в программе могут как российские, так и зарубежные компании.