Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в области инноваций

13:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Агентство инноваций столицы подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz. Соглашение заключается в реализации совместных проектов и обмене опытом.
"Как и наши коллеги в Республике Корее, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
Разработки южнокорейских проектов пройдут испытание в рамках программы пилотного тестирования инноваций в столице. А выпускники проекта "Московский акселератор" смогут поучаствовать в программах в Сеуле.
По словам председателя ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хуна, для Кореи стратегическое партнерство с Москвой важно, а также для реализации новых проектов в столице есть хорошие условия.
"Нам бы хотелось сообща сосредоточиться на реализации таких широкомасштабных задач, как формирование глобальной экосистемы, ориентированной на технологии, создание рабочих мест и развитие инновационных стартапов наших стран", – заявил Им Бьюн-Хун.
Ранее столичные власти совместно с сетью частных клиник "Медси" запустили программу-акселератор для стартапов в сфере здравоохранения. Принять участие в программе могут как российские, так и зарубежные компании.
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