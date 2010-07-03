Подземный пешеходный переход построят на Старошереметьевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На 0,7 километра Старошереметьевского шоссе построят подземный пешеходный переход. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Объект обеспечит безопасность пешеходов, увеличит пропускную способность шоссе за счет ликвидации наземного перехода и светофора и откроет доступ к строящейся ж/д станции у северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево", – отметили в пресс-службе.

Предполагается, что переход оборудуют лифтами для маломобильных граждан. На данном участке также предусмотрено строительство четырех надземных пешеходных переходов. Работы начнутся в конце 2019 года. Завершить их планируют уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход через улицу Наметкина на юго-западе Москвы планируют построить до июля 2020 года. Объект построят в районе улицы Профсоюзной, дома 64, корпуса 2 и дома 68, корпуса 1.

Предполагается, что переход оборудуют двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами для маломобильных граждан.

