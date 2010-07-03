Водителей призвали быть внимательнее на дорогах 13–15 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали быть внимательными и парковаться только в разрешенных местах 13–15 сентября в связи с проведением московского осеннего велофестиваля и парада техники городских служб города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АМПП.

"Просим водителей быть внимательными в связи с перекрытиями и ограничениями во время проведения московского осеннего велофестиваля и фестиваля городской техники", – говорится в сообщении.

Водителям советуют заранее строить маршрут своей поездки и оставлять свой автомобиль только в разрешенных для парковки местах.

Из-за парада городской техники, который пройдет 14 сентября, будут полностью перекрыты несколько участков. Движение начнут ограничивать 13 сентября. С 21:00 для проезда закроют проспект Академика Сахарова сразу на двух участках. 14 сентября часть Каланчевской улицы перекроют с 05:00 до 15:00, а с 09:00 до 15:00 – Садовое кольцо. С 00:00 до 09:00 частично закроют Мясницкую улицу. Кроме того, с вечера 13 сентября и до полуночи для проезда закроют часть дублера Садового кольца.

В этот же день на Воробьевых горах пройдет парад московского студенчества. С 05:00 до 00:00 для движения машин полностью закроют улицу Косыгина и Университетский проспект – от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также Университетскую площадь, улицы Лебедева и Менделеевскую.

15 сентября состоится Осенний велофестиваль. С 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября полностью перекроют улицу Лужники и аллею Славы. В день заезда с 11:30 будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные.

