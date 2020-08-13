Москвичам предложили выбрать любимые городские парки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное столичным паркам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Горожанам предлагают выбрать любимый московский природный парк. В списке присутствуют парки "Москорецкий", "Останкино", "Измайлово", "Кусково" и другие. Всего на выбор москвичам представлено 24 парка. В вариантах ответа есть графа с возможностью указать другой парк.
Самые популярные объекты нанесут на интерактивную карту, которая появилась в июне в "Активном гражданине". На онлайн-карте можно увидеть все изменения, которые произошли в городе по результатам голосований. Всего на схему нанесено более 1,5 тысячи объектов.
Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в рамках которого москвичам предлагают выбрать любимые маршруты автобусов и трамваев. По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, городские власти постоянно занимаются развитием маршрутов, учитывая мнение горожан.
Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.
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