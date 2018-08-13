Фестиваль Таиланда пройдет в "Сокольниках" 18 и 19 августа

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Фестиваль Таиланда пройдет в парке "Сокольники" 18 и 19 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей, для гостей фестиваля подготовили насыщенную культурную программу. В нее вошли выступления артистов и туристические презентации, а также дегустации и мастер-классы. Стартует тайский фестиваль в субботу, 18 августа, в 12:00, уточнили в ведомстве.

Посетители "Сокольников" смогут попробовать национальные тайские блюда от известных рестораторов, ароматный кофе и экзотические фрукты прямо из Бангкока. Помимо этого, свои навыки в "Сокольниках" продемонстрируют мастера тайского бокса и исполнители национальных танцев.

В ведомстве также посоветовали обратить внимание на стенды Тайских авиалиний и управления туризма Таиланда, где желающих посетить эту далекую страны ждут специальные туристические предложения.

Тайский фестиваль состоится в российской столице уже в пятый раз.