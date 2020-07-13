В Мосэнерго объяснили, с чем связан гул на западе столицы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кратковременный сильный шум, который слышали в понедельник днем в ЮЗАО и ЗАО, связан с плановой технической проверкой клапанов ТЭЦ-25. Она находится на улице Генерала Дорохова, заявили ТАСС представители Мосэнерго.

До этого в Telegram-каналах и соцсетях публиковались видеозаписи очевидцев, где говорилось о громком низком гуле, услышанном в двух столичных районах. Авторы роликов сообщали, что гул длился порядка 15 минут.

"13 июля на ТЭЦ-25 проходило плановое опробование предохранительных клапанов на паропроводе энергоблока № 7", – уточнили представители организации. В Мосэнерго обратили внимание, что станция сейчас работает в обычном режиме.

Ранее столичные власти начали подготовку к следующему отопительному сезону. "Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства проводят осмотр и при необходимости ремонтные работы на тепло- и водомагистралях, ТЭЦ, электросетях", – заявлял заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.