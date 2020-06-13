Квест по поиску "камней удачи" подготовили в Измайловском парке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Квест по поиску разрисованных камней подготовили в Измайловском парке. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Известно, что в квесте примет участие проект "Радужные бабочки". Начало мероприятий запланировано на 13 июня.

"В Измайловском лесопарке поселятся 22 "камня удачи", которые разрисовала талантливая художница Евгения Хлынина, известная и любимая по своим картинам на деревьях", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте пояснили, что найти камни можно будет возле лавочек и тропинок у экоцентра "Царская пасека". На камнях будет присутствовать нумерация от 1 до 22 с яркими иллюстрациями бабочек.

"В рамках квеста посетителям Измайловского лесопарка предлагается найти все эти камни, сфотографировать их и выложить в соцсети с хештегом #природатут", – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что позже художница Евгения Хлынина подготовит еще 60 "камней удачи". Их украсят уже другие рисунки.

Всего в течение лета москвичи смогут найти 80 "камней удачи".

Ранее на портале "Узнай Москву" появился квест ко Дню России. Участникам игры предложили проверить знания о главных достопримечательностях страны.