Квест по поиску "камней удачи" подготовили в Измайловском парке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Квест по поиску разрисованных камней подготовили в Измайловском парке. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Известно, что в квесте примет участие проект "Радужные бабочки". Начало мероприятий запланировано на 13 июня.
"В Измайловском лесопарке поселятся 22 "камня удачи", которые разрисовала талантливая художница Евгения Хлынина, известная и любимая по своим картинам на деревьях", – рассказали в пресс-службе.
В департаменте пояснили, что найти камни можно будет возле лавочек и тропинок у экоцентра "Царская пасека". На камнях будет присутствовать нумерация от 1 до 22 с яркими иллюстрациями бабочек.
"В рамках квеста посетителям Измайловского лесопарка предлагается найти все эти камни, сфотографировать их и выложить в соцсети с хештегом #природатут", – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что позже художница Евгения Хлынина подготовит еще 60 "камней удачи". Их украсят уже другие рисунки.
Всего в течение лета москвичи смогут найти 80 "камней удачи".
Ранее на портале "Узнай Москву" появился квест ко Дню России. Участникам игры предложили проверить знания о главных достопримечательностях страны.
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