Москва заключила 85 договоров о возведении некапитальных объектов с 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Москва с 2019 года заключила с предпринимателями 85 договоров на право возведения некапитальных объектов транспортного и спортивного назначения, рассказали в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"С 2019 года город реализовал права на размещение 85 некапитальных объектов на участках общей площадью 35,5 гектара. Это земельные участки под возведение 53 спортивных сооружений, 28 плоскостных парковок, а также четырех автомоек и пунктов техобслуживания машин", – рассказал глава ведомства Владимир Ефимов.
Заммэра Москвы подчеркнул, что часть названных объектов уже возведены, по части продолжаются работы. Некоторые договоры были расторгнуты, в том числе по запросу предпринимателей.
Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в январе – апреле 2022 года предприниматели получили возможность возвести 6 некапитальных спорткомплексов и 4 автомойки. Также будет построена плоскостная парковка.
По словам Гамана, сейчас в городе появились 14 плоскостных парковок и один физкультурный комплекс для тенниса. До конца года планируется запустить еще 5 парковок и 9 объектов спорта.
Договоры на возведение спортивных комплексов заключаются на 49 лет, а некапитальных автомоек – на 10 лет. В случае плоскостных парковок соглашение с инвестором подписывают на 5 лет.
Ранее в ведомстве рассказали о планах на строительство жилой инфраструктуры и коммерческих объектов за счет частных инвестиций. По данным комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, с начала 2022 года частные инвесторы заключили с городом 13 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков.
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