Более тысячи нарушений самоизоляции выявили в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше тысячи фактов нахождения граждан на улице без разрешенных оснований выявлено в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.
Он рассказал, что за последние сутки сотрудники полиции зафиксировали 1 079 нарушений самоизоляции. Всего за весь период количество подобных нарушений составило свыше 47 тысяч случаев.
Данчиков отметил, что среднесуточное количество нарушений порядка нахождения граждан на улице продолжает снижаться. В мае количество нарушений составляло около 1,2 тысячи, что на 17,5% меньше апрельских показателей.
"Москвичи заметно более ответственно подходят к соблюдению режима самоизоляции. Даже празднование Дня Победы не стало поводом для массовых нарушений. Индекс самоизоляции в праздничные дни составил 3,2–3,6 балла", – подчеркнул Данчиков.
Он поблагодарил всех граждан, которые находятся дома и соблюдают все требования властей. По его словам, тем самым люди помогают остановить распространение вируса и минимизировать нагрузку на систему здравоохранения.
Ранее Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая. В общественном транспорте Москвы стало обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу сохранилась.
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