Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Зюзине

Фото: Депстрой

Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в столичном районе Зюзино. Она располагается на Севастопольском проспекте, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом является двухсекционным и имеет одноуровневую подземную парковку. Фасад здания сделали из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. Лоджии дома решили застеклить, а на фасаде установить металлические короба под кондиционеры. Новостройка рассчитана на 156 квартир.

Первый этаж спланировали нежилым, на нем будут располагаться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части здания поместили лифтовой холл, колясочные, помещение для хранения уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Вход в новостройку, пол вестибюля и лифтового холла сделали в один уровень с землей для удобства матерей с колясками и маломобильных жителей. Также в здании установили системы охраны, контроля и управления доступом, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

На территории вокруг дома построили детскую площадку, тренажеры, турники и брусья.

Ранее сообщалось, что в районе Царицыно по программе реновации построят жилой дом на 253 квартиры. Новостройка будет находиться на Ереванской улице. Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что пятисекционный дом переменной этажности станет частью обновленного квартала.

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