Бесплатные экскурсии проведут по лесопаркам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосприрода подготовила специальную программу "Звуки весеннего леса", в рамках которой пройдут бесплатные экскурсии по столичным лесопаркам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первые экскурсии пройдут 15 марта на природных территориях "Кузьминки-Люблино", "Долина реки Сетунь" и "Москворецкий". Их проведут орнитологи, зоологи, биологи и энтомологи Мосприроды.

Участники прогулок смогут послушать весеннее пение птиц, в том числе большой синицы, поползня, пищухи, а, может быть, и первого скворца. Кроме того, им расскажут интересные факты о птицах, растениях и редких насекомых.

Аналогичные экскурсии до середины мая пройдут в парке "Покровское-Стрешнево", Битцевском лесу и на природной территории "Серебряный бор". Продолжительность прогулки составит 60 минут, а численность группы – до 30 человек.

Ранее специалисты Мосприроды подсчитали количество водоплавающих птиц, перезимовавших в этом году в столице. В городе находились 17 видов пернатых, а их общая численность составила 32 тысячи.

