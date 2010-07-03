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06:44

Москвичей научат читать следы зверей в Битцевском лесу

досуг парки

06:44

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Все желающие смогут посетить мероприятие "Следопыт" в столичном экоцентре "Битцевский лес" (Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3) 12 марта.

Как рассказали в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода", участники мероприятия научатся узнавать птиц по голосам и читать следы животных.

"Участником кружка может стать любой, главное условие – любовь к природе", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что участники должны быть совершеннолетними. Предварительная запись на мероприятие не требуется.

Власти столицы ранее объявили конкурс на разработку концепции семейных досуговых центров "Экопарк будущего" и "Музей законов природы".

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досуг парки

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