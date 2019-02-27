"Экопарк будущего" планируют открыть на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти столицы объявили конкурс на разработку концепции семейных досуговых центров "Экопарк будущего" и "Музей законов природы". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В "Экопарке будущего" на территории заказника "Теплый стан" планируют открыть четыре павильона с тематическими названиями: "Атмосфера", площадь которого составит 250 квадратных метров, "Вода" – 500 квадратных метров, "Почва" – 250 квадратных метров, "Свет" – 500 квадратных метров. Экспозиция будет посвящена развитию экологических профессий в будущем. Выставку адаптируют под людей с ограниченными возможностями, а для детей с особенностями развития здесь будет работать педагог-психолог. Центр откроется в 2020 году.
"Музей законов природы" на территории парка "Измайлово" на Главной аллее разделят на зоны "Вода", "Лес. Атмосфера и свет", лабораторию "Почва и корни", в каждой из которых разместят интерактивные арт-объекты. Центр откроется в 2019 году.
Предполагается, что центры будут интересны не только для дошкольников и школьников, но и для взрослых. Выставочное пространство организуют с упором на школьную программу в области изучения физических явлений.
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