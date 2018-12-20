Парк "Пехорка" в Балашихе признали лучшим в Подмосковье

Поделиться в социальных сетях:

Лучшим парком Подмосковья в 2018 году признали "Пехорку" в Балашихе, сообщает администрация городского округа.

Парк занял первое место в рейтинге мест культуры и отдыха муниципальных образований Московской области.

Исследование проводилось подмосковным министерством культуры. В рейтинге подвели итоги работы 91 парка.

Парки оценивали по общей концепции развития, прогулочным зонам, состоянию площадок для массово-культурных мероприятий, аттракционов и организации безопасности.

Парк "Кочевник" в городе Хотьково Сергиево-Посадского района Московской области ранее вошел в рейтинг лучших объектов этнотуризма в России.