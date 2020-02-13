Кинотеатр "Салют" открылся после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

10 февраля после ремонта открылся кинотеатр "Салют" городской сети "Москино". Для зрителей обустроили два зала, каждый из которых рассчитан на 90 мест, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Залы оснастили современным цифровым оборудованием и новыми акустическими системами, установили новые комфортные кресла, на последних рядах есть сдвоенные сиденья для влюбленных. В фойе кинотеатра работает кофейня.

В репертуаре обновленного кинотеатра — кинопремьеры, классика мирового кинематографа, детские полнометражные и анимационные картины. В первую неделю после открытия там покажут оскароносную военную драму "1917" режиссера Сэма Мендеса.

Также посетители смогут посмотреть мелодраму Греты Гервиг "Маленькие женщины" и лауреата премии "Оскар" в четырех номинациях "Паразиты".

В "Салюте", как и в других кинотеатрах сети, в феврале покажут картины классика советского кино Михаила Швейцера, фильмы о войне, приуроченные к 23 февраля, и ленты советских режиссеров Динары Асановой и Светланы Проскуриной.

В конце февраля кинотеатр планирует запустить две тематические программы. В рамках программы "Нон-фикшен-клуб" покажут документальные американские фильмы и организуют встречи зрителей с режиссерами.

Другая программа – "Японский киноклуб" познакомит с классикой японского кино. В ближайшее время планируются показы лучших картин XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

Кинотеатр "Салют" открылся в 1953 году (до 1970 года назывался "Молния"). Ремонт в нем начался во второй половине 2019 года по программе модернизации сети городских кинотеатров.