В "Москино" бесплатно покажут советские фильмы о войне

Фото: кадр из фильма "На войне как на войне", режиссер Виктор Трегубович, 1969 год

Советские фильмы о войне бесплатно покажут в девяти кинотеатрах сети "Москино" с 20 по 24 февраля. Акцию приурочат ко Дню защитника Отечества, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В программу "Синематека. На фронте и в тылу" входит 11 картин, среди которых "Офицеры", "Солдат Иван Бровкин", "Звезда", "Женя, Женечка и "Катюша".

Посмотреть киноленты на больших экранах можно будет в "Салюте", "Искре", "Спутнике", "Юности", "Туле", "Молодежном", "Сатурне", "Вымпеле" и "Полете".

Фильмы покажут с 35-миллиметровой пленки, хранящейся в архивах "Москино". Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации.

Расписание киносеансов можно узнать на сайте "Москино". Некоторые картины имеют возрастные ограничения.

С 16 по 19 февраля в сети кинотеатров "Москино" также организуют бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера в честь 100-летия со дня рождения режиссера.