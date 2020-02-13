Пятый этап проекта "Открой#Моспром" пройдет в столице в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пятый этап проекта "Открой#Моспром" пройдет в столице с 20 по 22 февраля. Все желающие смогут бесплатно побывать на промышленных площадках города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в феврале в проекте примут участие 29 московских промышленных площадок – 23 предприятия и шесть музеев.
"Кроме экскурсий на производство, горожан ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры, посвященные московской промышленной отрасли", – приводятся в материале слова Ефимова.
Как уточняется, в этом году на шести предприятиях Москвы экскурсии пройдут впервые. Горожан ждут на инновационном заводе по переработке пластика "Экопласт", стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса России НПП "Темп" имени Короткова.
Кроме того, горожане смогут побывать в гостях у ведущего разработчика и производителя электрооборудования АО "Аэроэлектромаш". Также посетить можно агрохолдинг "Московский", а также музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли АО "НПО "Молния", посвященный истории Тушинского машиностроительного завода.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что в прошлом году свои двери для посетителей открыли 30 предприятий и пять промышленных музеев столицы.
"Сегодня мы ведем переговоры еще с 50 заводами. Несколько из них можно будет посетить уже в феврале. Для студентов, которые тоже являются для нас важными гостями, мы прорабатываем вопросы прохождения практики и трудоустройства на предприятия", – приводятся в сообщении слова Прохорова.
Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.
В прошлом году в рамках проекта "Открой#Моспром" прошло более 340 экскурсий на промышленные предприятия.
В экскурсиях приняли участие восемь тысяч человек. Участники экскурсий могли увидеть сборку автомобилей и самолетов на столичных заводах, а также понаблюдать за производством колбас, кваса, газировки, шоколада и хлеба. Кроме того, в рамках проекта были показаны процесс шитья костюмов и этапы производства ракет.
Впервые акция прошла с 28 по 30 марта. Жителям столицы рассказали об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов. Тогда можно было посетить 11 предприятий. Также все желающие познакомились с историей производства автомобилей в СССР и России.
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