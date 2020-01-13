В Тропарево-Никулине открыли детскую поликлинику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Тропарево-Никулине открылся новый филиал детской городской поликлиники № 131. Врачи уже приняли первых пациентов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Шестиэтажное здание с атриумом построено на улице Академика Анохина по индивидуальному проекту и рассчитано на более чем 500 посещений в смену.

В поликлинике предусмотрены комнаты отдыха для врачей и медсестер, зоны ожидания, игровые зоны для детей и лифты. Также там есть кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей.

Для пациентов оборудовали кабинеты вакцинации, ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии, а также новый зал лечебной физкультуры с кабинетом механотерапии.

В ноябре поликлинику уже на заключительном этапе строительства осмотрел Сергей Собянин. Тогда мэр дал поручение ускорить процесс оформления всей необходимой документации.