Роспотребнадзор не зафиксировал осенью обращений из-за укусов клещей в Москве

Фото: depositphotos/sasel77

Столичное управление Роспотребнадзора не зарегистрировало осенью в Москве ни одного обращения по поводу укусов клещей. Об этом сказано на сайте ведомства.

Кроме того, горожане не направляли в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" членистоногих для проведения исследований после возможных присасываний. Специалисты также проводили энтомологические исследования и не выявили клещей в столичных парках и лесах.

Помимо этого, столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в период эпидсезона проводило необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами клещей. В частности, были обработаны места массового скопления горожан. При этом площадь обработанных территорий в этом году была в два раза превысила прошлогоднюю.

Несмотря на завершение сезона активности клещей, ведомство напомнило о сохранении риска единичных встреч с членистоногими из-за теплой погоды. В связи с этим граждан попросили соблюдать меры профилактики при посещении лесопарковых зон. В частности, москвичам посоветовали гулять только по специально выделенным пешеходным маршрутам, использовать репелленты и проводить осмотр после прогулок.

Ранее глава министерства экологии природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что клещи в регионе сохранят активность до ноября. Он также напомнил, что они переносят такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Леса, поля, парки и сады остаются зоной риска встречи с данными членистоногими.

