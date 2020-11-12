В столице обсудили меры противодействия коррупции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции состоялась в Москве. Об этом сообщается на сайте департамента региональной безопасности Москвы.
Мероприятие прошло в форме вебинара. На нем обсудили вопросы реализации государственной политики с целью противодействия коррупция. Конференцию провели в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.
На мероприятии выступили представители администрации президента РФ и Минтруда. Кроме того, в обсуждении приняли участие члены общественных организаций, правоохранительных органов и вузов, которые занимаются вопросами противодействия коррупции. На конференции также присутствовали свыше 100 руководителей различного звена столичных органов исполнительной власти.
На вебинаре обсудили вопросы совершенствования механизмов предупреждения коррупции. В повестку конференции вошли проблемы правового обеспечения противодействия коррупции, а также правоприменительная практика в данной сфере.
В настоящий момент в Москве проходит социологический опрос, который нацелен на выяснение уровня "деловой" коррупции в городе. Речь идет о такой коррупции, которая возникает при взаимодействии представителей бизнеса и органов власти. Опрос завершится 16 ноября.
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