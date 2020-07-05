Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

05 июля, 22:28

Двоюродный племянник Владимира Путина выбран главой партии "Народ против коррупции"

политика

Фото: Facebook

Двоюродного племянника российского президента Владимира Путина, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии. Она называется "Народ против коррупции", передает РИА Новости заявление председателя генполитсовета Григория Анисимова.

Данное решение озвучено на съезде партии. Голосование проходило тайно, Роман Путин был избрал главой на пять лет. Он является членом партии с 21 июня. В ее руководстве обратили внимание, что включение в состав "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" станет "импульсом" в реализации соцпроектов.

Как уточнил Роман Путин, первоочередной задачей партии являются региональные выборы, запланированные в сентябре этого года. "Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли", – делится российский политик.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать