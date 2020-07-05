Двоюродный племянник Владимира Путина выбран главой партии "Народ против коррупции"

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Двоюродного племянника российского президента Владимира Путина, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии. Она называется "Народ против коррупции", передает РИА Новости заявление председателя генполитсовета Григория Анисимова.

Данное решение озвучено на съезде партии. Голосование проходило тайно, Роман Путин был избрал главой на пять лет. Он является членом партии с 21 июня. В ее руководстве обратили внимание, что включение в состав "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" станет "импульсом" в реализации соцпроектов.

Как уточнил Роман Путин, первоочередной задачей партии являются региональные выборы, запланированные в сентябре этого года. "Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли", – делится российский политик.