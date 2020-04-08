Заместителя главы Минпромторга Овсянникова исключили из "Единой России"

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Политическая партия "Единая Россия" приняла решение об исключении из своих рядов заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом РИА Новости заявили представители партии со ссылкой на секретаря ее генсовета Андрея Турчака.

Стало известно, что действия политика, который устроил скандал в ижевском аэропорту, не совместимы "с этическими нормами партии". "Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом", – подчеркнул Турчак.

Кроме того, партия настаивает на увольнении Овсянникова.

Ранее сообщалось, что чиновник устроил скандал в аэропорту перед вылетом в Москву. Отмечалось, что его якобы попросили пройти через рамку металлодетектора и предъявить документы. Меры требовались из-за коронавируса, а войти в здание воздушной гавани можно только при наличии билета на самолет.

В ответ на действия сотрудников аэропорта замминистра стал ругаться и, не предъявив документы, направился к стойке регистрации. В скором времени его задержали.