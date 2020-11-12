Роспотребнадзор закрыл фитнес-клуб в Чертанове за нарушения антиковидных мер

Фото: Управление Роспотребнадзора по Москве
Роспотребнадзор закрыл фитнес-клуб сети Paris Life в Чертанове из-за нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.
Он рассказал, что в фитнес-центре на Кировоградской улице не соблюдались дезинфекция объектов и масочно-перчаточный режим, также не были установлены санитайзеры и все помещения центра не обладали системами для обеззараживания воздуха.
В отношении фитнес-центра составили протокол, в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. Омелич пояснил, что организацию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили факт нарушения антиковидных мер в торгово-развлекательном центре "Ереван Плаза" в Москве. Как сообщалось, в ТРЦ на Большой Тульской улице в некоторых помещениях не было разметки для соблюдения соцдистанции. Кроме того, в центре не соблюдался дезинфекционный режим.
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