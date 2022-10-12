Столичный издатель назвал Москву "лютым" городом

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Столичный издатель, продюсер и промоутер Олег Коврига назвал Москву "лютым городом". Такую характеристику он озвучил в интервью "Москвич Mag".

"Москва – лютый город, но это мой город…", – сказал Коврига.

Он назвал удачей жизнь в Москве в плане издательской деятельности. Продюсер пояснил, что в столице, даже по сравнению с Ленинградом, большая фора для работы в этой области.

Коврига добавил, что Москва более беспощадная.

"Когда я ездил на шабашки, была присказка: "Чем дальше от Москвы, тем меньше в людях говна". Я совершенно с этим согласен", – сказал он.

Вместе с тем Коврига подчеркнул, что изначально является жителем не современной столицы с новыми домами и деловыми кварталами, а провинциального города, которым когда-то была Москва. При этом издатель указал, что ему неплохо и в новом городе.

Несмотря на это, Коврига назвал себя москвичом.

"Чувствую себя здесь всеми четырьмя костьми стоящим на земле. Я местный. Живу на Ярославском шоссе – на севере диком, Лосиный Остров от нас через шоссе", – сказал издатель.

Ранее бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина заявила, что москвичи более избалованные, чем жители других городов. Певица рассказала, что Москва – это ее родной город, однако она любит посещать другие населенные пункты. По ее мнению, люди за пределами столицы добрее и менее избалованные. Катина также обратила внимание на то, что в столицу люди приезжают зарабатывать и добиваться своих целей, поэтому живут в режиме выживания и конкурирования.



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